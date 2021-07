Glückstadt : Laute Party: Polizei mahnt zur Ruhe

In einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt wurde eine laute Party gefeiert.

Glückstadt | Zu laut für die Nachbarschaft wurde am Mittwochabend (7. Juli) um 22.30 Uhr eine Party bei offenem Fenster in einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt-Nord. Nach Polizeiangaben wurden sowohl die Gastgeberin als auch deren Gäste erfolgreich zur Ruhe ermahnt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.