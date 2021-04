Corona im Kreis Steinburg : Glückstadt hat die meisten Neuinfektionen

Glückstadt hat mit einem Plus von16 gegenüber der Vorwoche doppelt so viele Corona-Neuinfektionen wie Itzehoe.

Itzehoe/Glückstadt | Die aktuellen Zahlen sehen alles andere als gut aus: Am Dienstag (27. April) meldete das Gesundheitsamt in Itzehoe 2107 bestätigte Covid-19-Fälle seit Ausbruch der Pandemie. Das ist ein Plus von 27 gegenüber dem Vortag. Da aber gleichzeitig einige Menschen als genesen betrachtet werden dürfen, sank die Zahl der akut infizierten um fünf Personen auf je...

