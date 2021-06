Für Sanierungsarbeiten : Wasser am Marktfleth in Glückstadt wird abgelassen

Ab Montag wird das Wasser aus dem Fleth herausgelassen, um Granitsteine zu sanieren.

Glückstadt | Am Mittelfleth haben sich Granitplatten bewegt und sind abgesackt. Deshalb muss das Wasser aus dem Fleth abgelassen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Vorher werden die Fische abgefischt. Bauarbeiten schreiten voran Um die Granitplatten am Mittelfleth neu zu montieren, wird das Wasser in die Kanalisation abgelassen und nach der Sanierung...

