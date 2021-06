Glückstadt : Wandergesellen machen Rast am Hafen

20 Handwerker der Vereinigung der rechtschaffenen fremden Zimmer- und Schieferdeckergesellen begleiten Arne Meiners nach Hause.

Glückstadt | „Es war ein ungewohntes Bild am Hafen: 20 Handwerker auf Wanderschaft genossen einen warmen, wunderschönen Tag am Hafen von Glückstadt. Sie alle begleiten Arne Meiners auf seinem Weg nach Hause nach Schleswig. „Ich war vier Jahre und sieben Monate unterwegs“, sagt der 24-jährige Dachdecker. Er sei in Deutschland unterwegs gewesen, in der Schweiz, in Ö...

