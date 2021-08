Kunst in Glückstadt : Walter Mayr zeigt Bilder von Tokio bis Jerusalem

Walter Mayr zeigt seine Fotografien im Palais für aktuelle Kunst.

Glückstadt | „Wie sehen die Vögel die Welt?“, fragte sich Walter Mayr, als er Kolkraben fotografieren wollte. Das ist ein typisches Vorgehen für den renommierten Fotografen, der derzeit im Palais für Aktuelle Kunst (PAK) bis 19. September eine Werkschau zeigt. Damit knüpfen das PAK und der Kunstverein an ihre Gründung im Jahr 2000 an. Mayr wurde 1945 in der Steier...

