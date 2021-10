Wahl in Glückstadt : Wahlausschuss bestätigt Rolf Apfeld als Bürgermeister

Der Gemeindewahlausschuss tagt zum Ergebnis der Bürgermeisterwahl.

Glückstadt | Rolf Apfeld ist am 24. Oktober zum neuen Bürgermeister der Stadt Glückstadt gewählt worden. Das hat der Gemeindewahlausschusses der Stadt Glückstadt in seiner Sitzung am Dienstagabend offiziell festgestellt. Getagt wurde in den Räumen der Feuerwache. Zu der öffentlichen Sitzung eingeladen hatte Manuela Czwalinna als Gemeindewahlleiterin. Einspruch ...

