Fleth-Baustelle in Glückstadt : Vier Bäume am Marktfleth werden gefällt

Im Rahmen der Sanierung werden die vier Bäume gefällt und durch sechs junge Bäume ersetzt, denn die Bäume stehen auf einer Druckwasserleitung der Stadtwerke.

Glückstadt | Im Rahmen der Sanierung am Fleth werden die vier Bäume gefällt und durch sechs junge Bäume ersetzt. Die Fällungen sollen in der Woche ab dem 6. September erfolgen. Darüber informierte Bürgermeisterin Manja Biel am Freitag (3. September). Über die Bäume war zuvor bereits diskutiert worden. Das Problem: Die Bäume stehen auf einer Druckwasserleitung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.