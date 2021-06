Glückstadt : Verkaufsoffener Sonntag am 6. Juni mit Wochenmarkt und Kultur

Zum verkaufsoffenen Sonntag wird es am 6. Juni in Glückstadt auch einen Wochenmarkt geben.

Glückstadt | Die Geschäftsleute in Glückstadt öffnen am Sonntag, 6. Juni, von 13 bis 17 Uhr ihre Türen. Ergänzt wird der verkaufsoffene Sonntag mit einem Wochenmarkt auf dem historischen Marktplatz von 11 bis 17 Uhr. Normalerweise heißt es von April bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat „Glückstadt macht auf“. Durch das Aussetzen der Bäderverordnung, mus...

