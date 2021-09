Kunst in Glückstadt : Musikalische Uraufführung ist Helmut Heißenbüttel gewidmet

Konzert in der Stadtkirche Glückstadt für Borsflether Schriftsteller.

Glückstadt | Schriftsteller Helmut Heißenbüttel kommt zu besonderen Ehren. Gedichte von ihm werden vertont. Die Kulturstiftung Itzehoe beauftragte damit Peter Heeren, einen in Itzehoe lebenden Musiker und Komponisten. Am 19. September, um 17 Uhr wird es in der Stadtkirche zu Glückstadt zu der Uraufführung kommen. Nach dem großen Erfolg und der über Stadt und Re...

