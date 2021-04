So ist es richtig : Unfallfahrer informiert Polizei

Ein Unfallfahrer verhielt sich vorbildlich: Er informierte die Polizei und den Halter eines Autos.

Glückstadt | Geringerer Sachschaden ist am Sonntag (18. April) um 17.50 Uhr bei einem „Park-Rempler“ auf dem Parkplatz an der Ballhausstraße entstanden. Dort war nach Polizeiangaben der Fahrer eines Fiat beim Rangieren gegen den VW einer Frau aus dem Kreis Pinneberg gefahren. Der Verursacher informierte die Polizei und hinterließ am beschädigten Auto einen Zettel ...

