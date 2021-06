Glückstadt : Corona-Teststation in der Jugendherberge wird gut angenommen

In der Jugendherberge Glückstadt wird derzeit donnerstags und freitags getestet. Es wird aber erwägt, die Zeiten auszuweiten.

Glückstadt | Barbara Fisser ist mit ihrem Corona-Testzentrum vom Sportstudio in die Jugendherberge am Rethövel umgezogene. Zurzeit wird dort nur am donnerstags und freitags getestet. Die Apothekerin erwägt aber, die Testzeiten auszuweiten. Die Räume sind für uns ideal Das Sportstudio brauchte seine Räume wieder für den Normalbetrieb, die Jugendherberge wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.