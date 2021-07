Glückstadt : Terpentin unerlaubt ins Abwasser gegossen

Mitarbeiter riechen Lösungsmittel an der Baustelle.

Glückstadt | Der Geruch von Lösungsmittel kam aus der Schmutzwasserkanalisation und waberte im Bereich Flensburger Straße und Am Neuendeich durch die Luft. Vor der Pumpstation im Bereich der Baustelle Am Neuendeich war die Konzentration so deutlich wahrnehmbar, dass Arbeiter der Firma Krebs die Stadtentwässerung Glückstadt (SEG) informierten. Deren Mitarbeiter Fri...

