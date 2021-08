Erinnerung an jüdische Nachbarn : Peter-Harry Carstensen unterstützt Verlegung von Stolpersteinen in Glückstadt

Der ehemalige Ministerpräsident betonte in Glückstadt wie wichtig diese Aktion zum Anfassen sei, um die Geschichte zu begreifen.

Glückstadt | Vor zwei Gebäuden in der Schlachterstraße in Glückstadt erinnern jetzt drei Stolpersteine an jüdische Mitbürger, die in Glückstadt geboren wurden. Die Steine sind in den Boden eingelassen und erinnern als kleine Gedenktafeln an das Schicksal der Menschen, die während des Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben...

