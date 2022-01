Brandanschlag in Glückstadt : Plädoyer: Angeklagter soll in geschlossenen Psychiatrie bleiben

Das Urteil gegen den Angeklagten soll Anfang Februar verkündet werden.

Glückstadt/Itzehoe | Er habe nie jemanden töten wollen. Als der Angeklagte erfuhr, dass ihm die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vorwirft, habe er „verzweifelt“ reagiert, „suizidal“ und „psychotisch“. So beschrieb es die Psychologin, die ihn in der forensischen Psychiatrie in Neustadt behandelt. Es hätte nichts passieren können, zitierte die Expertin den jungen Mann: Alle Leute, denen er „eins auswischen wollte“, hätten neben ihm auf der Straße gestanden – und damit außerhalb des Gefahrenbereichs. Es kam ihm darauf an, den Molotow-Cocktail ins Gebäude zu befördern. Staatsanwalt Hendrik Schwitters blieb in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Itzehoe allerdings dabei: Der Angeklagte habe am 9. Januar 2021 mittags in Glückstadt mit Tötungsvorsatz gehandelt, als er mehrere Brandsätze gegen ein Haus schleuderte, in dem Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen wohnen. Er habe auf ein Fenster gezielt, das auf Kipp stand, und nach einem Fehlwurf mindestens einen weiteren Brandsatz geschleudert: „Es kam ihm darauf an, den Molotow-Cocktail ins Gebäude zu befördern.“ Die Hintergründe: Brandanschlag in Glückstadt: Anklage spricht von versuchtem Mord Er wollte Schrecken verbreiten In der betreffenden Wohnung einer Einrichtung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in der Namenlosen Straße hatte der Angeklagte einige Monate zuvor selbst gelebt. Den Brandanschlag gab er am letzten Tag der Beweisaufnahme zu. Er habe sich geärgert, weil er nicht an seine Besitztümer herangekommen sei, die noch in der Wohnung seien. Silvester sei ihm die Idee gekommen, mit einem Knall Schrecken zu verbreiten. Dann werde die Polizei kommen und ihm zu seinen Sachen verhelfen, gleichzeitig bekomme der Leiter der Wohneinrichtung einen „Denkzettel“. Er habe sogar die Wirkung von Molotow-Cocktails ausprobiert und sei überzeugt gewesen, dass die Brandsätze nur kurz aufflackern und das Haus kein Feuer fange. Staatsanwalt glaubt die Aussage nicht Falls das tatsächlich sein Plan war – was ihm der Staatsanwalt nicht abnahm –, dann verfolgte er ihn nicht. Denn als die Polizei kam, war der Angeklagte schon geflohen. Seiner Festnahme eine Stunde später widersetzte er sich mit erheblicher Energie. Dies begründete er mit Panik, weil er in der Fixierung durch die Beamten keine Luft bekommen habe. Ein Messer trage er fast immer bei sich, aber er habe nie versucht, danach zu greifen. Anschlag auch in Hamburg Laut Anklage hat er zwei Tage vor dem Glückstädter Anschlag nach dem gleichen Muster eine Hamburger Einrichtung angegriffen, in der er ebenfalls zuvor wohnte. Wieder schleuderte er Brandsätze gegen ein auf Kipp stehendes Fenster. Für die Hamburger Tat ist die Beweislage allerdings schwieriger: Zwar wurde er einige Zeit zuvor im Hof erkannt, aber beim Werfen konnten die Zeugen nur eine dunkel gekleidete Gestalt mit Kapuze erkennen. In Glückstadt fotografierte eine Zeugin den Angeklagten, sein ehemaliger Mitbewohner erkannte ihn gleich auf dem Bild. Allerdings ordnete die Hamburger Polizei DNA-Spuren von einer Hose und einer Bierflasche am Tatort dem Angeklagten zu. Gutachterin spricht von Schuldunfähigkeit Der junge Mann leidet seit geraumer Zeit an einer paranoiden Schizophrenie. Die ist in mehreren Einrichtungen dokumentiert, die Gutachterin im Itzehoer Verfahren attestierte ihm wegen dieser psychiatrischen Erkrankung Schuldunfähigkeit. Das sieht auch Staatsanwalt Schwitters so. Er forderte, dass der Angeklagte weiterhin in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht bleibt. Das Urteil wird die Strafkammer Anfang Februar verkünden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.