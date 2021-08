Kremper Straße in Glückstadt : Sommerfest in der Fußgängerzone

Das Sommerfest war ein Dankeschön für Bürger, Geschäftsinhaber und Anwohner, die eine lange Baustellenzeit ertragen mussten.

Glückstadt | Flohmärkte der Läden, Essen in der Fußgängerzone und Livemusik: Die Mitarbeiterinnen der BIG-Städtebau, Geschäftsleute und die Stadtverwaltung luden ein zum ersten Sommerfest in der frisch sanierten Großen Kremper Straße. Mit dabei war auch Zauberer Damaro, der vor allem die Kleinen begeisterte. Für den Nachwuchs gab es zudem Tische, an denen sie male...

