Glückstadt Singt : 500 Glückstädter singen gemeinsam Karaoke

Chorleiter Sören Schröder dritte Runde der Veranstaltung „Glückstadt Singt“ war ein voller Erfolg. Am 18. Dezember will er wieder in Glückstadt gemeinsam mit den Bürgern singen, dann stehen Weihnachtslieder auf dem Plan.

Glückstadt | Mit dem auf Glückstädter Verhältnisse umgeschriebenen Udo Jürgens-Hit „Mit 66 Jahren“ ist „Glückstadt Singt“ am Sonnabendabend (25. September) auf der Docke am Glückstädter Außenhafen erfolgreich in die dritte Runde gestartet. Den Abschluss der gemeinschaftlichen, auf der Bühne von der 31-jährigen Sängerin Mariessa Port aus Elmshorn unterstützten Kara...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.