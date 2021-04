Polizei hilft : Glückstadt: Senior auf Abwegen

Passanten stoppen Rentner und rufen Polizei.

Glückstadt | Senior auf Abwegen: Dieser war am späten Dienstagnachmittag (27. April) mit seinem Rollator innerhalb der Brückenbaustelle an der Stadtstraße an der Bundesstraße 431 orientierungslos unterwegs. Passanten stoppten den Rentner, hielten ihn fest und informierten die Polizei. Beamte ermittelten die Wohnanschrift des alten Herrn und brachten ihn nach Hause...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.