Glückstadt : Schwerverletzter mit Helikopter in Uni-Klinik geflogen

Rettungshubschrauber landet auf dem früheren Betriebsgrundstück der Firma Opel Koch an der Nordmarkstraße.

Glückstadt | Nach einem häuslichen Unfall in der Nordmarksiedlung ist Sonntagabend der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen worden. Der in Rendsburg stationierte Helikopter „Christoph 42“ landete auf dem früheren Betriebsgrundstück der Firma Opel Koch an der Nordmarkstraße. Dort sorgte die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Glückstadt für eine ausreichende...

