Glückstadt : Radfahrer wegen Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein Radfahrer fährt eine Frau an, verletzt sie und fährt weiter.

Glückstadt | Rüpelhaft hat sich Montagnachmittag (17. Januar) ein unbekannter Fahrradfahrer am Neuendeich verhalten. Wie die Polizei mitteilt, war der Radler um 15.45 Uhr auf dem für den Radverkehr freigegebenen Gehweg in Richtung Fähranleger unterwegs. In Höhe des früheren Offizier-Heims wollte der Unbekannte ein vor ihm auf dem Bürgersteig gehendes Pärchen überh...

