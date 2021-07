Tafel Glückstadt : Private Spende über 5000 Euro kommt Schülern aus bedürftigen Familien zugute

Eine private Spende kommt jetzt bedürftigen Kindern in Form von Gutscheinen zu Gute.

Glückstadt | Eine private Spende in Höhe von 5000 Euro macht es möglich: Viele Glückstädter Tafelkinder dürfen sich über Gutscheine in Höhe von 25 beziehungsweise 30 Euro freuen. Bei den Eltern reicht das Geld oft nicht, um beim Schulanfang oder beim Übergang in eine weiterführende Schule die dringend benötigten Utensilien zu kaufen. Daher haben Verantwortliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.