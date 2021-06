Glückstadt : Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht

Die Jahnstraße ist gesperrt für Sattelzüge. Doch ein Fahrer hielt sich nicht daran und beschädigte bei einem Fahrzeug den Außenspiegel.

Christine Reimers

16. Juni 2021, 18:50 Uhr

Glückstadt | Ein unerlaubt durch die Jahnstraße fahrender Sattelzug mit niederländischen oder polnischen Kennzeichen, hat nach Zeugenangaben am Montagnachmittag (14. Juni) bei einem in Höhe Haus-Nummer 15 geparkten weißen Firmenfahrzeug den Außenspiegel abgefahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Sachschaden über mindestens 300 Euro. Weil es unterschiedliche Angaben zum Kennzeichen des Sattel-Aufliegers gibt, suchen die Beamten weitere Zeugen der Verkehrsunfallflucht.

Hinweise an die Polizei Glückstadt unter 04124/30110.