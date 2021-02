Glückstadt : Mit 1,76 Promille unterwegs: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Der 19-Jährige fuhr in Schlangenlinien auf dem Bürgersteig und hatte deutlich mehr getrunken als erlaubt.

Glückstadt | Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag kurz nach 1 Uhr in Glückstadt einen Radfahrer vom Sattel geholt. Der 19-jährige hatte das Interesse der Beamten geweckt, weil er in der Königsberger Straße in Schlangenlinien auf dem Bürgersteig radelnd mit ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.