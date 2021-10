Glückstadt/Wewelsfleth : ETSV-Mitglied Paul Heinrich jetzt international bekannt

Paul Heinrich lernte Taekwondo beim ETSV-Fortuna, jetzt ist er weltweit als Kampfrichter gefragt.

Glückstadt/ Wewelsfleth | Einmal Fortunate, immer Fortunate: Paul Heinrich lebt den Slogan vom ETSV-Fortuna Glückstadt. Der Student ist mittlerweile international als Wettkampfrichter gefragt. Zudem gehört er zum Bundeskader. Viel unterwegs besucht der 26-Jährige gerne seinen Verein in Glückstadt sieht beim Training in der Fortuna-Halle im Marineviertel zusieht. In Glücksta...

