Glückstadt : Otto Blohm feiert am 4. Mai seinen 100.sten Geburtstag

Otto Blohm feiert am 4. Mai seinen 100.sten Geburtstag.

Glückstadt | Otto Blohm liest noch jeden Tag die Glückstädter Fortuna. Seit jeher informiert er sich gerne über die Zeitung, er möchte wissen, was in Glückstadt passiert. Heute am 4. Mai geht es auch um ihn, denn es ist ein besonderer Tag: Otto Blohm feiert seinen 100. Geburtstag. Ein echter Glückstädter Er ist ein Glückstädter durch und durch. Geboren wurde...

