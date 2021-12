Sammlerstück : Neue Weihnachtskugel für das Fest

Das Sammlerstück kann im Tourismusbüro gekauft werden.

Glückstadt | Die Weihnachtskugel ist auch in diesem Jahr wieder im traditionellen Bordeauxrot. Nur das Motiv des Sammlerstücke ist ein anderes: Diesmal ziert das Entenhäuschen aus dem Stadtpark das Prachtstück. Es ist die zehnte Kugel, die Wiebke Möller kreiert hat. Sie ist eine freischaffende Künstlerin, die in Glückstadt arbeitet und lebt. Die Glückstädter We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.