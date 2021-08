Glückstadt : Motorradfahrer stürzt beim Abbremsen

Die Suzuki des 57-Jährigen geriet beim Abbremsen ins Rutschen.

Glückstadt | Im Kreisverkehr Am Fleth/Am Hafen ist Freitagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt. Nach Polizeiangaben wollte der 57-jährige Biker gegen 16 Uhr aus der Straße Am Hafen kommend in den Kreisel hineinfahren. Beim Abbremsen geriet die Suzuki ins Rutschen. Der aus Sommerland stammende Kradfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und musste v...

