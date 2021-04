Polizei sucht Zeugen : Motorhaube und Lack zerkratzt

Wieder zerkratzen Unbekannte in Glückstadt Autos.

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen von zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. So haben Unbekannte von Sonntag (18. April) auf Montag bei einen in Höhe der Königsberger Straße 19 geparkten VW-Golf den Lack im Bereich des Daches und der Motorhaube zerkratzt. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 750 Euro. Vermutlich in der Nacht zu Dienstag...

