Corona in Glückstadt : Masken- und Testpflicht an Schulen entfällt: Das sagen Jugendliche aus Glückstadt

Ab den 18. April entfällt die Masken- und Testpflicht für Schüler in Glückstadt. Die Entscheidung der Landesregierung findet nicht bei jedem Anklang. Ein Schüler der Elbschule wünscht sich, dass seine Schule reagiert.

Glückstadt | „Oben ohne“ – dieses Gefühl werden viele Schüler im Kreis Steinburg nach den Osterferien ab Montag, 18. April, erleben. Denn die Maskenpflicht wird an allen Schulen des Landes vorerst Geschichte sein. In der Vergangenheit zum Thema Corona: Kein Abstand, keine Maske und Beschimpfungen Bereits in dieser Woche ist die Corona-Testpflicht entfallen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.