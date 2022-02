Polizei sucht Zeugen : Dreist: Männer stehlen wertvollen Schrott von Privatgelände in Glückstadt

Zwei Männer haben Altmetall im Werte von 630 Euro gestohlen.

Glückstadt | Zwei Männer haben am Sonnabend (26. Februar) zwischen 11.30 und 12.15 Uhr den Inhalt eines auf einem privaten Grundstück in der Steinburgstraße stehenden Altmetall-Containers in ihren Sprinter geladen und sind damit weggefahren. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich bei den im Container liegenden Gegenständen um Eisen in Form von Rohren sowie al...

