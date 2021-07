Zwei Einsätze in Glückstadt : Löschzug rückt zum Seniorenheim aus

Bereits am Sonnabend hatten die Kameraden einer gestürzten Seniorin geholfen, die die Tür nicht mehr öffnen konnte.

Glückstadt | In Löschzugstärke ist die Glückstädter Feuerwehr Sonntag (25. Juli) zum Seniorenheim „Landhaus Glückstadt“ in den Möwenweg ausgerückt. Dort hatte es um 14.23 Uhr einen Brandmeldereinlauf gegeben. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude und stellten letztlich einen Fehlalarm als Ursache fest. Feuerwehr hilft gestürzter Seniorin Bereits am So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.