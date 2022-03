Pandemie in Glückstadt : Steigende Infektionszahlen: Lehrer haben Angst vor weiteren Corona-Fällen

Ein Drittel der Schüler von der Schule am Deich in Herzhorn zwischenzeitlich infiziert, am Standort Kollmar sind es mehr als die Hälfte.

Glückstadt/Herzhorn/Kollmar | Bisher waren die Schulen vom Schulverband Glückstadt kaum von Corona-Infektionen betroffen, doch inzwischen sind viele Schülerinnen und Schüler an dem Virus erkrankt. Auf der jüngsten Sitzung des Schulverbandes berichteten die Schulleiterinnen über die Situation an den Schulen. Carola Frank-Heyse von der Schule am Deich in Herzhorn: „Jetzt hat uns ...

