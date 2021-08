Glückstadt : Der Natur auf der Spur: Lea Breuer ist Insektenscout

Als Insektenscout lädt Lea Breuer Interessierte zu Führungen ein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Glückstadt | Lea Breuer ist fasziniert. Die 27-Jährige hat an einem Tag mehrfach einen Ampfer-Purpurspanner gesehen. Sie hatte aber Mühe, den scheuen seltenen Schmetterling zu fotografieren. Die Glückstädterin war zusammen mit anderen Naturliebhabern auf Entdeckungstour im Biotop am Herrenfeld. Es war ihre erste Tour als „Insektenscout“ und dann gleich so eine Sel...

