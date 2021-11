Glückstadt : Lack an Fahrertür zerkratzt

Die Polizei sucht Zeugen.

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die Unbekannte vermutlich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der Schlachterstraße an einem VW-Golf begangen haben. Nach Mitteilung der Beamten wurde dabei der Lack der Fahrertür und der hinteren linken Tür zerkratzt. Schaden: Rund 1000 Euro. Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.