Wochenmarkt Glückstadt : Keine Gewalt gegen Frauen - Soroptimistinnen informieren

Soroptimistinnen engagieren sich in Glückstadt: Frauen darf keine Gewalt angetan werden.

Glückstadt | Seit vielen Jahren gehen in Glückstadt Soroptimistinnen auf den Marktplatz, um auf ein Problem aufmerksam zu machen: Gewalt gegen Frauen. So auch am Donnerstag, 26. November, während des Wochenmarktes. Die Soroptimistinnen sind ein Verbund berufstätiger Frauen, die sich in vielen Ländern der Welt für die rechte der Frauen einsetzen. Die Aktion in G...

