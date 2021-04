Kirche : Glückstadt: Jetzt anmelden für Konfirmationen

Trotz Corona findet für künftige Konfirmanden bei der evangelischen Kirche ein Kennlernabend statt.

Glückstadt | Wer in 2023 Konfirmation feiern möchte, kann sich am Donnerstag, 12. August, um 18 Uhr im Gemeindehaus anmelden. Aus organisatorischen Gründen findet die Anmeldung in diesem Jahr erst nach den Sommerferien statt. Pastorin Gabriele Schinkel: „Wir werden an diesem Abend ausführlich über die Modelle in unserer Kirchengemeinde berichten. Wir bitten darum,...

