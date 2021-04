Kirche : Glückstadt: Jetzt anmelden für Konfirmationen

Wegen Corona findet für künftige Konfirmanden bei der evangelischen Kirche kein Kennlernabend statt.

Glückstadt | Wer in 2022 Konfirmation feiern möchte, kann sich jetzt anmelden. Unterrichtet werden die Konfirmanden von den Pastorinnen Birgit Duskova und Gabriele Schinkel. Die Gruppe von Pastorin Duskova trifft sich alle 14 Tage: immer dienstags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Die Gruppe von Pastorin Schinkel sieht sich auch alle 14 Tage, aber am Donnerstag, eben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.