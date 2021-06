Radtour von Glückstadt nach Hohenfelde : Straßensperrungen wegen A20-Protest. FDP demonstriert für Autobahnbau

Autofahrer müssen am Sonnabend, 5. Juli, wegen der geplanten Fahrrad-Demo der Autobahn-Gegner mit Behinderungen rechnen. Die FDP kündigt eine eigene Veranstaltung pro A20 an – mit dem Auto.

Glückstadt | Bis zu 150 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen erwarten die Veranstalter einer Fahrrad-Demo, die am Sonnabend um 13 Uhr am Fähranleger in Glückstadt startet. „A20 stoppen – Verkehrswende jetzt!“ lautet das Motto unter dem unter anderem Nabu, BUND und Fridays for future zum Protest aufrufen. Der soll als Radtour entlang der geplanten A2...

