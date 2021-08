Glückstadt : Hilfe für Menschen in der Abschiebehaft

In Glückstadt hat sich eine Gruppe gegründet, die Menschen in der Abschiebehafteinrichtung in der Elbestadt helfen will.

Glückstadt | Die Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt startete offiziell am 16. August. In Glückstadt hat sich jetzt eine Gruppe gebildet, die Menschen helfen möchten, die in der Abschiebhaft sitzen. Um vorbereitet zu sein, haben die Gruppenmitglieder an einem zweitägigen Workshop unter dem Motto „Haft ohne Verbrechen – Schulung für Menschen, die Betroffene in A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.