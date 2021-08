60 Jahre glücklich verheiratet : Glückstadt: Hans-Hermann und Waltraud Habke feiern diamantene Hochzeit

Waltraud (85) und Hans-Hermann Habke (82) feiern das Fest der diamantenen Hochzeit. Ihr großes Hobby ist das Reisen.

Glückstadt | Bei Waltraud Habke war es Liebe auf den ersten Blick. Als sie Hans-Hermann Habke beim Tanzen in Glückstadt traf, wusste sie: „Ihn möchte ich mal kennenlernen.“ Auch er verliebte sich und am 19. August 1961 wurde geheiratet. Und ein Jahr später haben sie mit dem Bau eines Einfamilienhauses in Glückstadt-Nord begonnen. „Wir haben viel selbst gemacht“, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.