Kabel wird verlegt : Halbseitige Sperrung am Pödderstieg

Weil ein Kabel verlegt wird, kann es am Fritz-Lau-Platz am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Glückstadt | Am Fritz-Lau-Platz kann es am Donnerstag, 18. März, zwischen dem Sparkassengebäude und dem Frischemarkt Frauen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund sind Bauarbeiten im Straßenraum in Höhe des Gehweges Pödderstieg. Gesperrt wird halbseitig, weil die Telekom ein Glasfaserkabel unter die Straße durch verlegt. Aktueller Sachstand Entlang der Kreis...

