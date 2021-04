City Lauf und Triathlon : Hafen-Cup fällt erneut aus: Orga-Team um Thomas Gründel legt Planungen auf Eis

Weil die Situation nicht kalkulierbar ist, finden Triathlon und CityLauf in diesem Jahr nicht statt, aber in 2022.

Glückstadt | City-Lauf und Triathlon in einer Veranstaltung – im vergangenen Jahr sollte am 30. Mai erstmals der Hafen-Cup in Glückstadt stattfinden. Das Organisationsteam hatte viel Arbeit in die Planungen gesteckt, doch mit Corona kam das Aus. Ähnliches wollte man sich in diesem Jahr ersparen: Der Hafen-Cup ist erneut abgesagt. In einem Online-Gespräch mit unser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.