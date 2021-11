Wirtschaft in Glückstadt : Grundstückspreise im Gewerbegebiet werden erhöht

50 Euro statt bisher 30 Euro werden die Grundstücke pro Quadratmeter im Gewerbegebiet Glückstadt künftig kosten.

Glückstadt | Die Stadt hat gerade ein Grundstück im Gewerbegebiet an die Firma CM Technologies aus Elmshorn mit einer Größe von fast einem Hektar verkauft. Es liegt aber noch ein großer Teil des fast zwölf Hektar großen Gebietes für städtische Gewerbe- und Industrieflächen im Bebauungsplan am Stadtrand in Richtung Obendeich ungenutzt da. Die Grundstückspreise lage...

