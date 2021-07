Glückstadt : Gin Kiss Konzert am 24. September

Gin Kiss Konzert am 24. September im Detlefsengymnasium.

Glückstadt | Das Gin Kiss Konzert ist erst am 24. September. Doch aus organisatorischen Gründen müssen bereits in 2020 gekaufte Karten vom 1. Juli bis zum 14. August in der Bücherstube getauscht werden. Oder in dem Zeitraum wird das Geld dort zurückerstattet. Denn das Konzert hätte schon im März vergangenen Jahres stattfinden sollen. Jetzt wird es am 24. September...

