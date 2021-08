Glückstadt Nord : Kurs: Gesund einkaufen im Supermarkt

Aus dem Stadtteilfond wird ein Kurs finanziert, der im vergangenen Jahr abgebrochen werden musste.

Glückstadt | Aus dem Stadtteilfond für Glückstadt-Nord wird das Projekt „Gesundheit aus Supermarkt + Discounter“ in diesem Jahr mit 710 Euro finanziert. Es soll den Kursteilnehmenden aus dem Stadtteil nähergebracht werden, was gesund und gesundheitsförderlich in Supermärkten angeboten wird und worauf man beim Einkaufen achten sollte. Erstes Treffen am 25. Augus...

