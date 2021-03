Geschäftswelt : Glückstadt: Geschäftsinhaber sind glücklich wieder öffnen zu dürfen

Einzelhändler wünschen sich, dass die Gastronomie auch wieder öffnen kann.

Glückstadt | Seit Montag dürfen Einzelhandelsgeschäfte in Glückstadt wieder öffnen. Der ganz große Ansturm ist allerdings in den ersten Tagen ausgeblieben. Doch die Geschäftsleute sind sehr froh, dass sie wieder ganz normalen Kontakt zu ihren Kunden haben dürfen. Wichtig sind den Geschäftsinhabern neben Touristen, die in Glückstadt einen guten Teil des Umsatzes au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.