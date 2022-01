Glückstadt : 62-Jährige stürzt bei Glatteis mit dem Rad und verletzt sich

Der Rettungswagen brachte die gestürzte Frau aus Glückstadt ins Krankenhaus.

Glückstadt | Bei überfrierender Nässe ist eine 62-jährige Fahrradfahrerin in Glückstadt ins Rutschen gekommen und gestürzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag (6. Januar), gegen um 9.20 Uhr, im Einmündungsbereich Fritz-Lau-Platz/Bürgermeister-Schinkel-Straße. 62-Jährige zieht sich Platzwunde am Kopf zu Wie die Polizei weiter berichtet, fiel di...

