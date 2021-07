Polizeieinsatz in Glückstadt : Frau ruft wegen Diebstahl in Kneipe den Notruf

Als die Streife in der Innenstadt-Gaststätte eintraf, klärte sich der Diebstahl ganz schnell auf.

Glückstadt | Eine Frau hat in der Nacht zu Sonntag (25. Juli) die Polizei gerufen, weil man sie angeblich in einer Glückstädter Gaststätte bestohlen hat. Als die Beamten gegen 2 Uhr in der Innenstadt-Gaststätte eintrafen, klärte sich der Fall schnell auf. Nach Polizeiangaben hatte die angetrunkene Frau ihr Portemonnaie im Lokal nur verloren. Ihr Autoschlüssel befa...

