Kultur in Glückstadt : Förderverein plant wieder Konzerte

Förderverein Musik in der Stadtkirche wählt neuen Vorstand. Das nächste Konzert findet am 2. Oktober um 18 Uhr mit dem Ensemble „Zimt“ statt und danach spielt am 23. Oktober um 18 Uhr das Duo Walachowski Klaviermusik.

Glückstadt | „Musik wird gespielt, um Gefühle mit anderen Menschen zu teilen. Sie führt uns weg vom Alltag der Welt und macht uns fröhlich und beglückt.“ Mit dieser Einschätzung begrüßte Jürgen Böttcher die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des „Fördervereins Musik in der Stadtkirche“. Durch die Corona-Pandemie fand sie zu einer ungewöhnlichen Zeit im Jahr an ...

