Rauchmelder defekt : Feuerwehr rückt in Glückstadt aus – Fehlalarm

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus piepte der Rauchmelder.

Glückstadt | Die Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag (6. Mai) zu einem Mehrfamilienhaus in die Flensburger Straße in Glückstadt ausgerückt. Dort piepte in einer Wohnung der Rauchwarnmelder. Nachdem sich Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft hatten, stellten sie einen technischen Defekt als Ursache der Rauchwarnmelder-Auslösung fest...

