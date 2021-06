Glückstadt : Feuerwehr kümmert sich um qualmenden Stromkasten

Ein Spaziergänger roch, dass ein Stromverteilerkasten an der Sporthalle in Brand geriet.

Glückstadt | Ein Stromverteilerkasten der Stadtwerke hat Mittwochvormittag (9. Juni) gegen 11 Uhr plötzlich zu qualmen angefangen. Der Kasten steht in der Königsberger Straße in Höhe der Sporthalle-Nord am Straßenrand. Weil sie Brandgeruch roch, alarmierte eine Zeugin die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen am Ort des Geschehens eintrafen, hatte s...

